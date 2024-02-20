"مجلس الأمن لازم يتفك".. أحمد موسى يعلق على فيتو أمريكا بشأن غزة

كتبت – داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لإفشال مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة بجلسة مجلس الأمن اليوم الثلاثاء.

أضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن ما فعلته واشنطن، في مجلس الأمن اليوم، ضوء أخضر لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين لمصر، قائلا: "والله ما هيحصل".

وتابع: "اللي متغطي بأمريكا عريان وده اللى حصل في جلسة مجلس الأمن اليوم".

وشدد على أن خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح، قائلا: "مفيش ثقة في أمريكا، إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة، وأمريكا يدها ملطخة بالدماء، ودورها غير مسئول وغير أخلاقي، ولا أحد يثق بها، وتدافع عن نتنياهو المجرم".

وتابع: "هم الأمريكان فوق البشر؟.. أمريكا هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. وهل إسرائيل فوق البشر؟.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب".

وأكد أن ما فعلته مصر للقضية الفلسطينية لم تفعله دول أخرى.

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