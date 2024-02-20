"السلع التموينية" تعلن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام



القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة رقم 11 عام (2023 - 2024) للزيت الخام المستورد لتوريد 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن العروض تُقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، منوهة بأن فترة الوصول ستكون خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 أبريل القادم و/أو خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل القادم.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف والبت ستعقد بعد غد الخميس، ويقدم المورد أسعاره على أساس السداد بتسهيلات 180 يومًا و270 يومًا، حيث تفاضل الهيئة بتهم بما يحقق مصلحتها، ويلتزم المورد بتقديم السعرين.

وفي السياق، أعلنت الهيئة ممارسة رقم 11 لسنة (2023 - 202) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا - 500 طن زيت عباد).

وأوضحت أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، والتسليم خلال سيكون خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل، منوهة بأن جلسة فض المظاريف والبت ستكون السبت المقبل..لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات ستكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية.