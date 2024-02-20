نتيجة مسابقة الأوقاف.. التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام ويكشف موعد التظلمات

كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023.

ومن المقرر، بحسب بيان الثلاثاء، أن يتيح الجهاز، الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا، على أن يتم فتح باب التظلم بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين.

المسابقة المذكورة، تمثل المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.