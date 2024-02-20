بالرقم القومي.. نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 2023

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 2023.

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أتاح التظلمات على نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة 2023 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن الاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة من خلال الدخول إلى الرابط التالي، اضغط هنا.