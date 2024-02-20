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بالرقم القومي.. نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 2023

04:52 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 2023.

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أتاح التظلمات على نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة 2023 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن الاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة من خلال الدخول إلى الرابط التالي، اضغط هنا.

الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبار الشفوي مسابقة الأئمة 2023 الدكتور صالح الشيخ

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