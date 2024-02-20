طلاب عين شمس يشاركون في الموسم الـ 12 لمهرجان إبداع ٢٠٢٤

كتب- مصراوي:

شارك منتخب الموسيقى والغناء بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة فى فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر في مجال الموسيقى والكورال التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

قدم طلاب عين شمس فى مسابقات المتخصصون عدداً من الأعمال منها ميدلي آلي من أعمال عمر خيرت وخالد حماد و فرديات أغنية عارفه - موسيقى فيلم كابتن مصر - موسيقى فيلم ثقافي وسمير وشهير وبهير، وأيضاً ميدلي غنائي من أعمال عمر خيرت و خالد حماد وعمل طلابي سيكا تونيك تدريب وقيادة أحمد سالم.

كما نافس فى مسابقات غير المتخصصون بأعمال غنائية متميزة ميدلي آلي من أعمال خالد حماد وعمر خيرت و صولوهات ميدلي خالد حماد وهشام نزيه - البخيل وأنا - ميدلي عمر خيرت و خالد حماد، وأيضاً ميدلي غنائي من أعمال خالد حماد وعمر خيرت وهشام نزيه، تدريب وقيادة محمود سامي.

وشارك الكورال بعمل طلابي أكابيلا قصيدة رثاء مي زيادة وفرديات يا وابور قوللي - حانة الاقدار - ياللي سامعني، وميدلي غنائي من الدراما المصرية حكاية أب بتدريب ورؤية واخراج محمود سامي.

وتضم لجنة تحكيم الموسيقى والكورال نخبة من كبار المتخصصين المطربة القديرة نادية مصطفى، المايسترو عز الدين طه والمطرب والملحن طارق فؤاد.

وجدير بالذكر أن فعاليات مجال الموسيقى والكورال الخاصة بمنافسات مهرجان ابداع تقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية تستمر خلال الفترة من ١٥ فبراير حتى ٢١ فبراير الجاري.