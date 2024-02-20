بينها الأهرامات.. تحرك برلماني بشأن بطء تطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى الحكومة؛ ممثلة في وزارتَي السياحة والآثار، والنقل، بشأن الموقف من بطء تطوير الطرق المؤدية إلى منطقة الأهرامات في الجيزة، وكذلك المناطق المحيطة بأهرامات دهشور.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة تقوم بجهود جبارة من أجل دعم وتنشيط السياحة؛ من خلال مشروعات تنموية عملاقة، تتضمن تسهيل الوصول إلى المناطق الأثرية؛ وبينها الأهرامات.

ونوهت سحر طلعت بأهمية المشروع القومي المتمثل في المتحف المصري الكبير الذي سيكون له تأثير جبار في زيادة الجذب السياحي، إلا أن هناك إشكالية تتعلق باستكمال هذا المشروع؛ وتتمثل في عدم تمهيد الطرق بالشكل الكافي في الوصول إليه.

وتابعت سحر طلعت مصطفى: على سبيل المثال المداخل الخاصة بالأهرامات من ناحية منطقة الرماية، تواجه إشكالية كبيرة في الزحام الشديد، بسبب غياب النظام في عمليات تطوير الطرق على النحو المطلوب.

ولفتت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى الاهتمام بمنطقة دهشور، والتي يوجد بها عدد كبير من الآثار؛ وبينها الهرم الأحمر والطريق المؤدي إليه يحتاج تطوير شامل، حيث إنه يعاني معاناة شديد من التكسير وعدم التمهيد.

وطالبت سحر طلعت مصطفى، الحكومةَ -عند عمليات تطوير المناطق الأثرية- بمراعاة الطرق المؤدية إليها، للتسهيل على السائحين، وبما يعود بالنفع بالصورة الأفضل على السياحة المصرية.