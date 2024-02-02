حسام موافي يكشف أسباب فقدان الوزن وعلاقته بالغدة الدرقية



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أسباب فقدان الوزن متعددة ونشاط الغدة الدرقية من بينها، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، والسكر، والتأثير النفسي، والدرن، والأورام.

وأكد موافي، خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن منع الامتصاص يؤدي لفقد الوزن أيضا، والامتصاص هو عدم استفادة الجسم من الطعام داخل الجسم.

وأشار موافي إلى أن فقدان الوزن المفاجئ يعد أحد أعراض الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، بسبب إفرازها الكثير من الهرمونات، المسببة في حدوث بعض التغيرات الجسمانية.

واختتم موافي: يجب عمل تحليل البراز للكشف عن الديدان وتحليل سكر للكشف عن مرض السكري أو تحليل الغدة الدرقية والوقوف على سبب النحافة، وقد تكون طبيعة الإنسان أنه نحيف وقصير وتكون النحافة ناتجة عن الوراثة.