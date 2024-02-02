أمطار وصقيع وثلوج.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس السبت



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 3 فبراير 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، إنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ودرجة الحرارة للمدن الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبري تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

وأوضحت، أنه يتواجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى تكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تتأثر بسقوط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.