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مقرر لجنة أولويات الاستثمار: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تبدأ الشهر الجاري

06:38 م الجمعة 02 فبراير 2024

الدكتور أيمن محسب

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني ستبدأ فى فبراير الجاري، موضحا أن مجلس الأمناء كان قاطعا في تلبية دعوة الرئيس السيسي، وعقد اجتماعا بدعوة القوى السياسية والمهتمين بالشأن الاقتصادى.

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الدعوة لحوار اقتصادى عميق، يعني أن يكون أكثر دقة وأقرب للتنفيذ، وليس مجرد طرح أطروحات، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الأطروحات المقدمة قابلة التنفيذ مع طريقة التنفيذ.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أنه يتم تناول الأطروحات مع الخبراء والمتخصصين للخروج بأجندة حقيقية سريعة، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي كله يمر بأزمات كبيرة.

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