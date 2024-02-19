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هل الأدوية العشبية لها تأثير ضار على الصحة؟.. أستاذ عقاقير يُجيب

10:59 م الإثنين 19 فبراير 2024

الأدوية العشبية

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كتبت - داليا الظنيني:

حذر الدكتور خالد مصيلحي أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بجامعة القاهرة، من سوء استخدام المنتجات والأعشاب الطبية، مشيرًا إلى أن أي عشب طبي له آثار جانبية، فمثلًا زيت النعناع، من أقوى الأدوية التي تعالج النخاع العصبي، ولكن لا يمكن استخدامه في البيت لأنه مركز جدًا وله طريقه واحتياطات ونسب معينة.

وشدد خلال تصريحات تلفزنية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة "أزهري"، على أهمية استخلاص المواد الفعالة واستخدامها في الشكل الصيدلي المناسب، مضيفًا أنه لا يوجد دوء طبيعي أو أعشاب بلا آثار جانبية.

وأوضح أن الأعشاب تعطي مناعة للجسم، ولكن المستخلصات التي تخرج من الأعشاب قد تكون سامة وقد تكون مضرة، مضيفًا: "هناك جرعات علاجية وجرعات سامة للأعشاب، وليس كما يقول البعض أنها بلا آثار جانبية".

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تأثير الأدوية العشبية علي الصحة الأدوية العشبية الدكتور خالد مصيلحي سوء استخدام المنتجات والأعشاب الطبية الأعشاب قد تكون سامة

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