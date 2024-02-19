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BBC

الكيلو بـ 30 جنيهًا.. الغرف التجارية: موسم الثوم مستمر حتى هذا الموعد

09:47 م الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار الثوم

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كتبت -داليا الظنينى:

علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على أزمة الثوم المصري في الأسواق، قائلا: "قلنا إن الثوم المصري موجود، والثوم الحالي في الأسواق قابل للتخزين لعام مقبل، وقلنا لأهالينا إن الثوم المصري أكثر فعالية من نظيره الصيني".

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور"، اليوم الإثنين، أنه لدينا بديل منتجات عالية الجودة والعالم كله يتهافت عليها ونصدر الثوم لأوروبا، والثوم المصري موجود في الأسواق والعالم يثق في منتجاتنا.

وتابع: "نناشد الأهالي بشراء احتياجاتهم، ونؤكد أن موسم الثوم مستمر حتى نهاية شهر إبريل، وسعره في الأسواق من 25 لـ30 جنيه، وكلما كانت لدينا إتاحة أكبر في المعروض، فإن الأسعار تنخفض وتكون في متناول كل مواطن مصري".

وأكمل : "ليس لدينا مشكلات في المنتجات، ولكننا نقول إن المنتجات التي تسبب نزيفا في العملة الصعبة ويعاني الناس منها، فإننا يجب ألا نستوردها".

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موسم الثوم مستمر أزمة الثوم المصري الثوم الصيني نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة اتحاد الغرف التجارية

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