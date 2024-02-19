وزير الصحة: بعثة الحج الطبية تشهد إشادات واسعة من مصر والسعودية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت إشادات واسعة خلال السنوات الماضية سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة الحجاج، وكذلك انضباطهم والتزامهم.

جاء ذلك خلال كلمته خلال حضوره اليوم الإثنين، فعاليات قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية للحج، لموسم (1445 - 2024)، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الوزير أن معايير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مشددا على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسهم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام.