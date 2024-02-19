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رئيس البعثة الطبية للحج: 35 عيادة في مكة والمدينة لخدمة الحجاج

11:42 ص الإثنين 19 فبراير 2024

ارشيفية

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة الطبية لموسم حج عام (1445- 2024) تعكف على خدمة الحجاج المصريين بأكثر من 35 عيادة موزعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح "رشيد" أن البعثة لهذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة بتخصصات "باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان.

ولفت إلى أن البعثة تضم أيضا "مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة".

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسهم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام.

الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية البعثة الطبية للحج

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