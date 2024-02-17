إعلان

BBC

داخلين على رمضان.. لميس الحديدى: اختفاء السكر من السوق لغز يبحث عن حل

10:47 م السبت 17 فبراير 2024

لميس الحديدي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى :
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، اختفاء السكر من الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك، قائلة: "السوق ليس به سكر وده مش سر أي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا وحوار أي اتنين ستات جبتي السكر منين ولقيتيه فين".

وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء السبت: "مافيش سكر وده لغز لأننا في موسم حصاد القصب، معقبه: كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين".

وعرضت مقطع فيديو من افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا، قائلة: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".

اقرأ أيضا :
استغاثة.. شركات السياحة تُناشد الحكومة حل أزمة الريال

لميس الحديدي أزمة السكر السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث الوزراء: تكلفة استيراد الأعلاف 100 مليون دولار أسبوعيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

كواليس وتفاصيل مدوية بشأن مقتل مريم في سويسرا.. شقيقها يكشف الحقيقة
بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد: هذا موعد تحسن الطقس