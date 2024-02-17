انتقدت الأداء الحكومي.. لميس الحديدي: الاقتصاد المصري في "انتظار الآخرين"

كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، الأداء الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت الحديدي: إن الاقتصاد المصري "في انتظار الآخرين"، سواء كان صندوق النقد الدولي أو الإمارات والسعودية أو أي طرف آخر.

وأشارت إلى أن الحكومة لا تُقدم خطة حقيقية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وأنها تعتمد فقط على حلول مؤقتة مثل تخفيض قيمة الجنيه.

وطرحت الحديدي عدة أسئلة حول خطط الحكومة في مجالات الطروحات، ومشاركة القطاع الخاص، والصادرات، والصناعة، والزراعة، ومنظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تُقدم إجابات واضحة حول هذه الأسئلة، وأنها تُصدر قرارات على الورق لا تُنفذ على أرض الواقع.

وأكدت الحديدي أن الجزء الأصعب في مهمة الإصلاح ليس فقط إصلاح نقدي أو منظومة الدولار، بل هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مؤكدة أن الاصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب وليس فقط النقدي أو منظومة الدولار، لكي لا نبقى دائماً في انتظار الآخرين لإخراجنا من المأزق".