الزيت بـ40.. رئيس تجارية الجيزة: نقيم خمسة معارض "أهلًا رمضان" بأسعار منافسة



كتب- محمد أبو بكر:

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة: إن محافظة الجيزة تمتلك خمسة معارض كُبري من معارض أهلًا رمضان، أحدها متواجد في العمرانية، على مساحة 2000 متر.

وأكد الشاهد، بحسب تصريحات صحفية، أن معرض أهلًا رمضان الثاني متواجد في امبابة، على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين على مساحة 450 متر، ومعرضين آخرين في 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تحاول حاليًا زيادة عدد المعارض المتواجدة، بخلاف العربات المتنقلة التي ستكون متواجدة.

وطمأن أسامة الشاهد، المواطنين، بأن السلع الاستراتيجية مثل السكر، أو الرز، أو الزيت، ستتوفر في منافذ أهلًا رمضان بالجيزة، بأسعار مناسبة للمواطنين ومحددة، مُعلقًا: السكر كبند من البنود السبعة، يباع بـ24 جنيه من المصنع، والتاجر يبيعه للمستهلك بعد التغليف بـ27 جنيه، والأرز من 20 إلى 24 جنيهًا، وعبوة الزيت 750 جرام بـ40 جنيهًأ".

وتابع: هناك اتفاق مع سلاسل المحلات الكُبرى مثل خير زمان وكازيون؛ للحصول على انتشار أكبر في أماكن من الصعب للغرف التجارية أو المنافذ التموينية الوصول إليها؛ مما يُتيح السلعة داخل السوبر ماركت ويكون تابع للمبادرة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، على استمرار توجيه حملات التفتيش من مباحث التموين والغرف التجارية من جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسعار، والتأكد من وضع السعر على المنتج.

وأشار الشاهد، إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع إجبار التاجر على بيع سلعة أخرى خارج السبع سلع الاستراتيجية بأي سعر، وإنما التزامه الوحيد هو وضع السعر على المنتج، وليس له علاقة بسعر بيع المنتج.

وأكمل: سيكون هناك 5 معارض أهلًا رمضان جاهزة للانطلاق في محافظة الجيزة في مواقع مختلفة، وسوف يتوفر كيلو السكر بـ27 جنيهًا للكيلو فى جميع الفروع، وتم التنسيق مع وزارة التموين؛ لتوفير السيارات المتنقلة، والاتفاق مع سلاسل التجزئة الكبرى على توفير السلع الاستراتيجية ضمن المبادرة الحكومية؛ لإتاحة السلع للمواطنين في كل أرجاء المحافظة بأسعار مخفضة.