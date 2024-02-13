مستشار التموين: البنك المركزي تسلّم نصف طن من الذهب خلال 6 أشهر



كتبت -داليا الظنينى :

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن تسلم البنك المركزي نصف طن من "الذهب" في شحنات متعاقبة، عبر شركة "شلاتين للثروة المعدنية" خلال النصف الثاني من 2023.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن كمية الذهب التي سلمتها شركة شلاتين تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه.

وأوضح أن شركة شلاتين هي شركة مساهمة مصرية وهي من الشركات الناجحة التي لها مستقبل واعد.

وأضاف مستشار وزير التموين أن "كميات الذهب كثيرة في الصحراء الشرقية ومتواجدة في أماكن متعددة".

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من المعدن الأصفر في أحد المناجم لا يقل عن 1.5 مليون أونصة.