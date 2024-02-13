مرشحان لمنصب رئيس رابطة النقاد الرياضيين.. و6 للعضوية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، أنها تلقت طلبين اثنين للترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء مرشحين على منصب نائب رئيس الرابطة، وذلك خلال اليوم الرابع لفتح باب الترشح، مشيرة إلى أن غدا الأربعاء آخر موعد لتلقي الطلبات.

ومنذ فتح الباب ترشح على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله "الأهرام"، وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان "الجمهورية"، وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذي عبير عبدالواحد "صوت الأمة"، وهشام أبوحديد "المصري اليوم"، ومحمد تركي "الإذاعة والتليفزيون"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، وأحمد الجيوشي "السوق العربية"، وأحمد محمدي "العربي".

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثاني في النقابة لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى الأربعاء 14 فبراير الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين في الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

وتتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد، وتتضمن في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضي خالد عبدالمنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.