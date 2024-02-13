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BBC

انطلاق فعاليات التدريب "المصري البريطاني" المشترك في "مكافحة الإرهاب"

11:50 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

قوات الصاعقة المصرية

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كتب - محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

بدأت فعاليات التدريب بإصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب ومن المُخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل وإكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

التدريب المصرى البريطانى المشترك مكافحة الإرهاب قوات الصاعقة المصرية

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