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"اقتراحات النواب" توافق على ضم مرضى سرطان الدرجة الأولى لـ"الخدمات المتكاملة"

10:41 م الإثنين 12 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى بطاقة الخدمات المتكاملة، متى كان مرض السرطان يسبب إعاقة لصاحبه.

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدة على ضرورة إضافة الحالات الحرجة من مرضى السرطان لأنها بالفعل تؤدي إلى شبه إعاقة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن القانون لا يحدد إعاقات بعينها، وأن السرطان عندما يصل إلى مرحلة معينة يصبح إعاقة، وقالت إن حصول مرضى السرطان من الحالات الحرجة على كارت الخدمات المتكاملة ومزاياه يساهم في تخفيف معاناتهم ودعمهم.

وتضامن النواب خلال الاجتماع مع الاقتراح برغبة، وأكد ممثل الحكومة الموافقة على ضم الحالات الحرجة، وأنه سيتم التغيير في اللائحة التنفيذية لتنفيذ ذلك.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من نائبة التنسيقية، والتوصية بضم مرضى السرطان من الحالات الحرجة التي تسبب إعاقة ليحصلوا على كارت الخدمات المتكاملة، ووصفت النائبة نشوى الشريف القرار بأنه تاريخي.

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