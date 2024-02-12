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تركيب 3 ملايين و150 ألف عداد كهرباء كودي للمباني العشوائية والمخالفة -تفاصيل

04:12 م الإثنين 12 فبراير 2024

عداد كهرباء كودي

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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية نجحت في تركيب ٣ ملايين و١٥٠ ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة؛ في إطار خطة الوزارة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف مجهوداتها لتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة؛ بهدف خفض كميات سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المواطنين بوجه عام، وضمان حصول شركات القطاع على حقوقها.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأنه تم إجراء ما يقرب من ٣ ملايين معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت ما يقرب من ٤ ملايين طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة؛ لضمان اﻻنتظام في السداد.

عداد كهرباء كودي الشركة القابضة لكهرباء مصر المباني العشوائية

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