صورة- تركي آل الشيخ يصل إلى مكتب وزيرة الثقافة المصرية

كتب- محمد شاكر:

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».