خطة البرلمان توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، لى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

وتأتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وجاءت التعديلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية وتتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.

ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.