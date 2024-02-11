جلسة المزاد 20 فبراير.. بيع محلات وطرح مولات بعدد من مناطق القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن بيع عدد من المحلات التجارية والباكيات، وطرح حق استغلال لمولات وبدرومات وعزبة خير الله وبعض الأنشطة بالحدائق المتخصصة وبعض المواقع الإعلانية بأحياء مختلفة ومحلات خدمات وكافتيريات ومحل موز ومحل فاكهة ومحل خضار بسوق العبور.

- بيع 22 محلا في السلام أول بمساحات تتراوح بين 40.25 م2 و88 م2 بأنشطة مختلفة، ويبلغ تأمين دخول المزاد 8000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- بيع 16 محلا تجاريا بسوق منشية الجمل بحي الزاوية الحمراء، بمساحات تتراوح بين 26.60 م2 و44 م2، وبيع 2 باكية بحي الزاوية الحمراء بمساحة 3.5 م2 للباكية الواحدة.

ويبلغ مبلغ التأمين المؤقت لدخول المزاد 10000 جنيه لكل محل/ باكية على حدة، وثمن كراسة

الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لعدد 3 مولات تجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا 2) بتأمين مؤقت لدخول المزاد 150 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 399 جنيها.

- طرح حق الاستغلال لمدة 10 سنوات لعدد 8 بدرومات بمشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا 2) بتأمين مؤقت لدخول المزاد 10000 جنيه، زثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق إدارة وتطوير واستغلال لمشروع تطوير مناطق عزبة خير الله (1 - 2)، تشمل (إدارة - حراسة - نظافة - صيانة) لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتجارية بمساحة إجمالية 5.2 فدان تقريبًا، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 60 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 1820 عمود إنارة عام لتركيب لافتات إعلانية وجهين (فلاجات غير مضيئة)، بكوبري 6 أكتوبر، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 550 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 799 جنيها.

- طرح حق اسـتغلال لمدة 3 سنوات لعدد 9 مواقع لإقامة 11 إعلانا مميزًا بمساحة ٣م × ٤م، إنشاء جديد بأحياء مختلفة، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 3000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 1 موقع (بوابة إعلانية بشارع الجبلاية بالزمالك ويرمز لها بالرمز (A) بعدد 4 رسائل إعلانية يتم تركيبها على 2 إعلان يونيبول ذو وجهين، مسطح الوجه الواحد ٥م × ١٥م، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 150 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 399 جنيهًا.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 2 موقع داخل حديقة العروبة لعدد 4 رسائل إعلانية يتم تركيبها على عدد 2 إعلان يونيبول ذو وجهين مسطح الوجه الواحد ٦م × ١٦م، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 45 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 3 مواقع بعدد 158 عمود إنارة عام لتركيب عدد 158 إعلان فانوس ذو وجهين مبقاس ١٫٢٥ م × ٢٫٢٥ م، يتم تركيبهم على أعمدة الإنارة بشكل رأسي (إنشاء جديد) بأحياء مختلفة، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 30500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 4 مواقع بعدد 8 رسائل إعلانية يتم تركيبهم على عدد 4 إعلانات يونيبول ذو وجهين مسطح الوجه الواحد ٦م × ١٦م، بحديقة الأزهر وجراج الدراسة، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 50 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال 5 سنوات لعدد 7 محلات خدمات وعدد 2 كافتيريا بأنشطة ومساحات مختلفة بسوق العبور، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات، مبنى إداري بنشاط (مركز طبي - صيدلية) بمساحة 115 مترا بسوق العبور، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 40000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات للمحل رقم 346 عنبر 11 بمساحة 140 م2 بنشاط خضار، ومحل رقم 278 بعنبر 8 بمساحة 135 م2 تقريبا بنشاط موز بسوق العبور، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وتطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

تعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 الساعة 12 ظهرًا بنادي شرطة القاهـرة بعابدين، على أن يلتزم المتقدم للمزاد بالإجراءات الاحترازية.

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