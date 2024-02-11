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BBC

الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

11:05 ص الأحد 11 فبراير 2024
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    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
  • عرض 18 صورة
    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس دافئ اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس رياح هيئة الأرصاد الجوية

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