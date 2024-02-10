الطقس غدا.. شبورة كثيفة ورياح وأتربة والبرودة شديدة ليلًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه توجد غدا شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه يسود غدا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 10 و11 درجة مئوية، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.