الصحة: بنك الدم بـ «ڤاكسيرا» يوفر 3 آلاف كيس دم شهريًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي لـ 2913 مواطنًا من خلال عيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل المعملية والتشخيصية لـ2527 مواطنا، وذلك خلال شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات السكر، والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء، التي تتضمن قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، مع صرف أمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين.

وأشار إلى أن عيادات «ڤاكسيرا» تصرف العلاج الشهري على نفقة الدولة لـ 21 ألفا و683 مريضا، متضمنة حقن RH عند الولادة، وحقن bcg لمرضى أورام المثانة، وأمراض والعظام والروماتويد، وأمراض الدم، وأمراض العيون، مؤكداً حرص الدولة على توفير المستلزمات الدوائية للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، تقدم خدمات التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، بالإضافة إلى عمل الفصائل لأكياس الدم RH والفحص الفيروسي لأكياس الدم، للكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي، والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج دقيقة للتحاليل الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، أنه تم استقبال 543 حالة اعتلال وقصور كلوي، حيث تضم الشركة وحدة غسيل كلوي بطاقة 16 ماكينة، مؤكدًا استقبال المرضى بالفحص السريري وعمل التحاليل اللازمة والأشعات ووضع خطة العلاج، بالإضافة لعمل تحاليل شهرية وتحاليل ربع سنوية وتدوينها بالملف الخاص بالمرضى.

ونوه الدكتور شريف الفيل، بأن بنك الدم بڤاكسيرا يوفر جميع الفصائل، بما يصل لـ3 آلاف قربة دم شهريًا، حيث يتم الاستفادة من مكونات الدم من قرب دم مكدسة وبلازما، مؤكدا عمل مركز صرف الدم على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات الدم الآمن للمواطن، مضيفًا أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لخدمة مرضى الثلاثيميا والهيموفيليا ونقل الدم.