حصاد الزراعة في أسبوع.. أبرزها توقيع مذكرة مع الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي البطاطس

(مصراوي):

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 181، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استراتيجية الدولة لزيادة وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

كما شهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "اي فاينانس" وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وعقد اجتماعا آخر مع قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

وشاركت مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة والذي يضم هذا العام أكثر من 140 دولة بأكثر من 2770 عارضا في 26 قاعة عرض.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح الحجر الزراعي في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية.

كما أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار اذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبار من 1 فبراير ودخولها للسوق السعودي.

وشكل مركز البحوث الزراعية العديد من الفرق الإرشادية الريفية والقوافل البيطرية المجانية التى جابت محافظات الجمهورية المختلفة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، حيث شارك 645 باحث في الفرق الارشادية في 21محافظة خلال شهر يناير الماضي.

كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف وذلك في الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري لعلاج مواشي صغار المربيين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية "MALR"، عدد شهر فبراير 2024، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: " كلمة من قلب الديوان"، كما نشر المركز انفوجرافا، استعرض خلاله المحاور الإثنى عشر التي حدها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

ونظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL، دورة تدريبية للعاملين و المستفيدين من خدمات المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية.

كما استقبل معهد بحوث القطن وفدا مكون من 280 طالب وطالبة من طلبة المستوي الثالث لبرنامج الانتاج النباتي بكلية الزراعة جامعة عين شمس للتريب على الأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن.

وأطلق معهد الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم والتي تعتبر من اكبر قرى المحافظة فى الثروة الحيوانية تعدادا.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية برنامج تدريبى بعنوان "الممارسات التصنيعية الجيدة وبرنامج أخر بعنوان تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة " لعدد 30 متدرب من الكوادر العاملة بمصانع الأغذية وطلاب الجامعات و شباب الخريجين.

كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى ورشة عمل حول "الإطار الاستراتيجي للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة والنظم الغذائية في مصر" بالتعاون مع: مركز معلومات تغير المناخ ومركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة.

كما شارك في "ملتقى ومعرض مصر الدولى الأول للتمور" فى إطار فتح أسواق وعقد صفقات مع الدول الأوروبية والأمريكية و آسيا وأستراليا، كذلك نفذ برنامجا تدريبيا فى مجال "حسابات اللايقين لمعامل إختبارات الميكروبيولوجى"، وبرنامجا آخر حول "التعريف بطرق الفحص الظاهرى للعينات الغذائية"، فيما استقبل المعمل خلال هذا الاسبوع 6200 عينة.