فخري الفقي: رفع أسعار الفائدة 2% ستزيد من تكلفة الاقتراض ورفع فؤاد الدين لفترة مؤقتة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2%، وهو ما يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن السياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة، موضحًا أن معدل التضخم تراجع خلال الـ4 أشهر الماضية من 40% إلى 34%،

وتابع رئيس خطة وموازنة النواب، أن رفع سعر الفائدة 2% يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع فؤاد الدين لكن لفترة مؤقتة، وبالنسبة لتأثير القرار على الغلاء فنحن نسير بشكل يسير، لافتا إلى أن سعر الفائدة ارتفع خلال عامين تقريبًا بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم.

وأكمل: "من المفترض أن يبدأ البنك المركزي تحريك سعر الصرف، وقد يعقد جلسة استثنائية لهذا الأمر، بشرط أن تكون لديه حصيلة كافية من الدولارات لتلبية الاحتياجات، خاصة في ظل دراسة صندوق النقد الدولي زيادة التمويل لمصر".