اتحاد المهن الطبية يفتح فترة استثنائية لمشروع العلاج.. ما التفاصيل والأوراق المطلوبة؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين)، فتح فترة استثنائية اليوم لمشروع العلاج، مؤكدا أنه بداية من اليوم سيتم استقبال الأعضاء الراغبين في الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم وحتى نهاية فبراير 2024.

وحول الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج، أوضح أنه يتم الاشتراك من خلال المقر الرئيسي بجاردن سيتي أو فرع مدينة نصر بالقاهرة أو فروع المحافظات، وصورة كارنية النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024 (صورة إيصال السداد أو بيان خصم من الراتب من جهة العمل)، إضافة إلى صورة حديثة لكل عضو (يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات)، وإثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج - شهادة ميلاد).

أما بخصوص الأبناء 18 عامًا فأكثر، أكد أمين عام الاتحاد، أنه يجب إرفاق صورة كارنيه الدراسة للأبناء، والإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية، وعند زواج الإبنة خلال العام يتم إبلاغ إدارة المشروع ويدفع العضو فرق الاشتراك.

وأوضح لمن يريد إعادة القيد في حالة انقطاع الاشتراك لعام واحد أو عدة أعوام يتم دفع رسم إعادة قيد 30% من إجمالي قيمة الاشتراك للعام الجديد فقط، مشيرًا إلى أن رسوم الاشتراك للعضو تبدأ من 450 جنية وأقصاها 650 جنيها.