زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية لم تكتشف بعد

كتبت -داليا الظنيني:

قال عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، إن الدولة حققت حصيلة بلغت 120 مليون دولار من عرض 80 قطعة من مقتنيات توت عنخ آمون في الخارج، مشيرا إلى أن الآثار بها 240 بعثة أجنبية تعمل فى كل مكان فى مصر.

وأضاف زاهى حواس خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، لدينا بعثات مصرية تضم شباب على أعلى مستوى وقدمت اكتشافات أبهرت العالم، ونحن كشفنا آثار بنسبة 30% ومازالت 70% أسفل الأرض وهى نسبة تقريبية.

وأوضح أن الدولة تستفيد من البعثات العلمية، ولدينا بعثات أثرية مصرية لا تقل كفاءة عن البعثات الأجنبية، ولجنة استرداد الآثار نجحت فى استعادة الكثير من الآثار المهربة، وأشكر الرئيس السيسى على إرساله خطاب للاستعلام عما تم فى الحملة الدولية التى قدتها لاستعادة حجر رشيد وآثارنا المهربة.

وأشاد بمتحف قناة السويس ،قائلا : متحف سوبر وعلى مستوى عال وخطوة رائعة من الفريق أسامة ربيع استعان بمحمود مبروك الذى وصفه إيده ذهب ،مبينا أن المتحف يعود إلى عصر ما قبل التاريخ حتى وصل لديسلبس.