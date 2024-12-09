خبير: تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات أمر لا مفر منه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الوضع الحالي في سوريا يعاني من غياب أي نظام سياسي فعال، فضلاً عن عدم وجود جيش نظامي يدافع عن أراضيها.

وفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح العمدة أن المعارضة السورية بدأت في التفكك بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى احتمالية انقسام سوريا إلى ثلاث دويلات مختلفة.

وأشار إلى أن الوضع في دمشق يشهد تصاعدًا ملحوظًا، مما يجعل تقسيم البلاد أمرًا لا مفر منه.

وأضاف العمدة، أن الجيش السوري الحر قد اختفى تمامًا في ظل تزايد انتشار الجماعات المسلحة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن وجود بشار الأسد في السلطة هو السبب الرئيسي وراء ذلك.

كما تطرق العمدة إلى المفاوضات التي جرت بين المعارضة والجيش السوري وبعض القوى الإقليمية، والتي تهدف للتخلص من بشار الأسد دون إراقة دماء.

وأكد أن الجيش السوري قد قام بنقل أسلحته إلى المعارضة، مما يدل على أن ما يحدث في سوريا يتم بتنسيق بين الجيش السوري والمعارضة.

فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، أشار العمدة إلى أن إسرائيل تستهدف المراكز العسكرية السورية لأنها لا ترغب في وجود جيوش عربية قوية في المنطقة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإضعاف الدول العربية.

واختتم بأن بناء جيش عربي سوري يمكن أن يتحقق في حالة توحد الجماعات العسكرية المعارضة، إلا أن التدخلات الخارجية والصراعات بين هذه الجماعات ستعيق تحقيق هذا الهدف.

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