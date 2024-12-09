استدعاء وزير الصحة إلى البرلمان بسبب الخلطة السحرية- تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بحظر صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة طبية معتمدة من الأطباء، مشيرًا إلى خطورة صرف الأدوية من الصيدليات من خلال استشارة مسؤولي الصيدليات ودون إجراء أي فحوصات طبية.

وقال طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: انتشرت خلال الأسابيع الماضية ومع قدوم فصل الشتاء حقن البرد ١x٣ المسماة بـ"الخلطة السحرية" غير المصرح باستخدامها وانتشارها وبيعها في الصيدليات.

وأكد النائب أنه يتم بيع هذه الحقن للمواطنين؛ وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيًّا، وغير مصرح باستخدامها من الوزارة، وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقناً أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية، ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.

وطالب النائب خالد طنطاوي وزارةَ الصحة والسكان بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات؛ للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب طنطاوي الحكومةَ ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن، خصوصًا أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيًّا كان نوعها، وهذا دليل واضح على التقصير وغياب رقابي، وعلى الوزارة معاقبة المفتشين المسؤولين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها.

وناشد النائبُ رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار لحضور الاجتماع؛ للرد عليه.

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