رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الحالي.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ودعا رئيس الشيوخ، الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.

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