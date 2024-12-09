كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9-12-2024، على كافة مناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الإثنين، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وعن أبرز الظواهر الجوية، أوضحت الهيئة، أنها تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إذ جاءت درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- كفر الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 21.

- دمياط الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- بورسعيد الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- الاسماعيلية الصغرى 11 درجة والعظمى 24.

- السويس الصغرى 11 درجة والعظمى 23.

- العريش الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- رفح الصغرى 09 درجات والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 18 درجة والعظمى 26.

- الإسكندرية الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- العلمين الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- مطروح الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- السلوم الصغرى 09 درجات والعظمى 21.

- الغردقة الصغرى 16 درجة والعظمى 27.

- مرسى علم الصغرى 16 درجة والعظمى 28.

- الفيوم الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- بني سويف الصغرى 10 درجات والعظمى 23.

- المنيا الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- أسيوط الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- سوهاج الصغرى 11 درجة والعظمى 25.

- قنا الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- الأقصر الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- أسوان الصغرى 12 درجة والعظمى 28.

- الوادى الجديد الصغرى 08 درجات والعظمى 25.