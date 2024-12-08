وزارة العمل: فرص السعودية آمنة وبدون رسوم أو وسطاء

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة قد أعلنت عن فرص عمل بالسعودية عبر مكتبها بالرياض لعدد من المهن، وتم نشر هذه الفرص على الموقع الرسمي للوزارة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضحت هبة أحمد أن هذه الفرص مقدمة من مكاتب وزارة العمل، وهي مجانية تمامًا، دون أي رسوم مالية أو وسطاء.

وأشارت إلى أنه يتوجب على المتقدمين تقديم البيانات والبطاقة الشخصية وشهادات الخبرة عبر البريد الإلكتروني المرفق بالإعلان، ليتم بعدها تحديد موعد للمقابلة الشخصية.

وأفادت هبة أحمد بأن أي مشكلة تواجه العامل المصري بالخارج يمكنه التوجه لمكتب الوزارة المختص للحصول على المساعدة اللازمة لتخطي الأزمات، مأن الوظائف المعلنة من وزارة العمل للعمل في السعودية آمنة لجميع المصريين.

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