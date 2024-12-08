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السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو

04:16 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (1)
  • عرض 8 صورة
    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (4)
  • عرض 8 صورة
    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (5)
  • عرض 8 صورة
    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (6)
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    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (2)
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    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (3)
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    السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي ويغادر متجهًا إلى أوسلو (8)
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كتب- محمد نصار:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها.

كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة، الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، والملكة "ماري".

ووقع الرئيس السيسي، في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين.

وأوضح أن الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية معه اعتزازًا بزيارته التاريخية إلى كوبنهاجن، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك.

يأتي ذلك قبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي القصر الملكي الدنماركي سجل كبار الزوار مملكة الدنمارك
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