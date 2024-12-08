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قانون الضمان الجديد.. هل يجوز للأسرة الجمع بين الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة"؟

12:30 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

كروت تكافل وكرامة

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كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وفق المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.

ونصت، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

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الجمع بين دعمين الدعم النقدي تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي
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