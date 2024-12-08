برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الأحد والإثنين 9 ديسمبر، طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى ونشاط لحركة الرياح من أقصى الغرب وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وأوضح الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الزراعية والمسطحات القريبة منها شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الصباحية الأولى بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر وحتى الخميس 12 ديسمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء خلال يوم الجمعة 13 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي على هذه المناطق الآن

مصر تتقدم 17 مركزًا في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي



