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بالفيديو والصور.. نجيب ساويرس: لو كان أحمد فؤاد نجم بيننا لفرح لوجود أحبابه

09:13 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 12 صورة
    حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 12 صورة
    حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 12 صورة
    حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
  • عرض 12 صورة
    رجل الأعمال نجيب ساويرس
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن سعادته باستمرار جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لمدة ١١ دورة حتى الآن.

وقال "ساويرس" في كلمته بحفل توزيع الجوائز: أعتقد أن نجم لو كان موجودا بيننا ورأى هذا الحشد الكبير، سيفرح جدًا لوجود كل أحبابه وأصدقائه هنا.

واضاف: الوقت يجري ولم أشعر أنه قد مر ١١ عامًا على وفاة شاعرنا الكبير، وكأنني كنت أقف هنا منذ يوم أو اثنين، وعزائي الوحيد أننا مازلنا متذكرين شاعرنا الكبير الراحل.

وتابع ساويرس: خلال ١١ عامًا من الجائزة، وجدت أن الجيل الجديد يثبت أن مصر ولادة، واكتشفنا الكثير من المبدعين والشعراء الذين نفخر بهم، ومنهم عباقرة ولذا أكون سعيداً، "أشعر أننا لسة فيه أمل".

نجيب ساويرس جائزة فؤاد نجم شعر العامية أحمد فؤاد نجم
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