"قوى عاملة النواب" تطالب بتعميم مراكز خدمة ذوي الهمم بالجامعات الحكومية والخاصة

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومةَ بالتوسع في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمديست"؛ لإنشاء مراكز مُستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، بما فيها الجامعات الأهلية والخاصة.

وأشادت درويش، في بيان لها اليوم السبت، بنجاح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوصول عدد هذه المراكز إلى 20 مركزًا بالجامعات الحكومية وقرب الإعلان عن تدشين سبعة مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة، ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدةً الأهمية الكبيرة لتعميم هذه المراكز داخل جميع الجامعات المصرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم.

وأشادت النائبة سولاف درويش بنجاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، والتي تنوعت لتشمل مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب أنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في الاتحادات الطلابية، فضلًا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى كل أعضاء المجتمع الجامعي؛ بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، موجهة التحية والتقدير للدكتور أيمن عاشور على التيسيرات المادية التي تتضمن إعفاء الطلاب ذوي الهمم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.

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