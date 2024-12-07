لماذا لم يتزوج شريف مدكور؟ وما قصة خوفه من دخول الحمامات؟

كتب- محمد نصار:

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل معاناته مع مرض الوسواس القهري (OCD).

جاء ذلك خلال حديثه في بودكاست "ع الرايق" المذاع على "U podcast".

إصابة شريف مدكور بالوسواس القهري (OCD)

أوضح شريف مدكور، أن الكثير من الناس لا يدركون طبيعة هذا المرض، مشيرًا إلى أنه يعاني من حساسية شديدة تجاه النظافة والروتين، مما يصعّب عليه التعامل مع أي شيء قد يعتبره غير نظيف، بما في ذلك نفسه.

وأضاف "مدكور"، أن هذه الحالة تؤثر بشكل كبير على حياته اليومية، حيث يرفض النوم بجوار أي شخص على نفس السرير، ويتجنب استخدام الحمامات التي يستخدمها الآخرون.

وأوضح أنه يفضل الانتظار لفترات طويلة بدلًا من دخول حمام عام أو استخدام حمام في منزل شخص آخر.

وأشار إلى أن السفر خارج مصر يشكل تجربة صعبة بالنسبة له، بسبب اختلاف أنظمة الحمامات في بعض الدول، مما يسبب له إزعاجًا كبيرًا، لدرجة أنه يفضل استخدام الدش كبديل لتجنب شعوره بعدم الراحة.

كما كشف مدكور عن تفاصيل حياته اليومية داخل مصر، حيث يقيم في منطقة العبور ويعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح أنه يرفض استخدام أي حمام خلال رحلته الطويلة بين المنزل والعمل، نظرًا لحساسيته الشديدة تجاه النظافة.

ولحل هذه المشكلة، ذكر أنه يلجأ إلى وضع زجاجة مخصصة داخل سيارته لاستخدامها عند الحاجة، قبل العودة إلى منزله.

تفاصيل إصابة شريف مدكور بالسرطان

كما تحدث "مدكور"، عن التجارب القاسية التي عاشها خلال فترة علاجه من السرطان، مشيرًا إلى الشخصيات التي وقفت بجانبه وقدمت له الدعم النفسي في أصعب لحظاته.

وقال مدكور: "لما أصبت بالسرطان، نصحوني بالسفر للعلاج في الخارج، لكني رفضت.. إزاي هفهم الطبيب الأجنبي؟ مش هعرف أتكلم معاهم، وده كان قرار واضح بالنسبة لي".

وكشف "مدكور"، اللحظة التي عرف فيها بحالته الصحية، موضحًا أن والده هو من أبلغه بالإصابة أثناء استعداده للذهاب إلى العمل.

وتابع: "كنت في الحمام وواجهت نزيف غريب، حيث خرج شيء من بطني يشبه الكبد. بعدها أجريت الفحوصات، وتم إخباري بأنني مصاب بنوع خطير من السرطان".

ورغم صعوبة الموقف، اختار مدكور أن يتعامل مع المرض بإيجابية، قائلًا: "قررت أنظر له كأنه دور برد، وهتعافى منه مع الوقت".

وأكد أن هذا التفكير البسيط والهادئ ساعده في مواجهة التحديات التي جاءت مع المرض، مضيفًا أن الإيجابية كانت مفتاحه لتجاوز تلك المرحلة الصعبة.

وسلط الضوء على القصص التي لم تُروَ من قبل حول إعداد برامجه، فضلًا عن الأسباب التي جعلته يبتعد عن فكرة الزواج، ورؤيته لمواصفات شريكة حياته المستقبلية والسن الذي يمكن أن يفكر فيه بالارتباط.

وأوضح أنه يرفض فكرة الزواج من امرأة أجنبية تمامًا، موضحًا ذلك بقوله: مستحيل أتجوز واحدة أجنبية.. ممكن أتجوز لما أبقى عندي 60 سنة، لكن عاوز واحدة يكون عندها عيال كبار في الجامعة".

وأضاف: "لو أولادها في الجامعة، ممكن نخرج ونسهر ونتفسح، لكن مش عاوز مسئولية عيال صغيرة وحفاضات ووجع دماغ".

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