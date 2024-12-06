الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل

كتبه- عمرو صالح:

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة حالات يحصل فيها الموظف على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

ويستعرض "مصراوي"، في التقرير التالي، أبرز الحالات التي تطرق إليها القانون، مع توضيح الحقوق والإجراءات المتعلقة بها.

إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية

وفقًا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُحددها رئيس مجلس الوزراء.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظف خلال هذه العطلات، فإنه يُمنح خيارًا بين: الحصول على أجر مضاعف عن يوم العمل، أو الاستفادة من إجازة بديلة تعويضًا عن العمل خلال العطلة.

وبالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن، لضمان مراعاة خصوصية هذه المناسبات.

تقويم أداء الموظفين في حالات خاصة

نصت المادة 25 من قانون الخدمة المدنية على أداة تُستخدم لتقويم أداء الموظفين، بما يتوافق مع طبيعة العمل وأهداف الوحدات الإدارية، وذلك كما يلي:

التقويم الدوري للأداء

- يتم تقييم أداء الموظفين مرتين على الأقل خلال السنة المالية قبل إصدار التقرير النهائي.

- يُستثنى من التقييم المستمر الموظفون الذين لم يعملوا فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.

التقييم للظروف الاستثنائية

يُمنح الموظفون الذين لم يعملوا لفترات طويلة بسبب ظروف استثنائية مثل:

- أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء للاحتياط.

- الإصابة بمرض.

- الحصول على إجازة لرعاية الطفل.

- عضوية مجالس نقابية أو مجلس النواب.

ويتم تقدير تقييمهم تلقائيًا بمرتبة كفء حكمًا، وإذا كان تقييمهم السابق ممتاز، يُمنحون المرتبة ذاتها تلقائيًا.

معايير التقييم

الأداء العادي للموظف هو الأساس في تقييمه، وتُحدد مراتب التقييم كما يلي:

- ممتاز.

- كفء.

- فوق المتوسط.

- متوسط.

- ضعيف.

وتلتزم اللائحة التنفيذية بضمان الحيادية والدقة في تقييم الأداء، مع تحديد الإجراءات الزمنية للتقييم وطرق التظلم من النتائج.