هل يُطبق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال على الحالات القديمة؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار قرار وزارة الصحة والسكان، بشأن القواعد والإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة، تساؤلات بشأن الحالات التي يُطبق عليها، ومدى تطبيقها على الحالات القديمة التي سبق أن صدر لها قرار بصرف الألبان من الوحدات الصحية.

بيد أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حدد في مادته الثالثة على أن يسرى على جميع الحالات المتقدمة للصرف لأول مرة بعد العمل بأحكامه، على أن يستمر الصرف للحالات السابق تقييم استحقاقها - على المنظومة المميكنة - على النحو الوارد بالجدول رقم (1).

إجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

وحدد القرار تلك المجموعات كالتالي:

* المجموعة الأولى: وتستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل:

- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم).

- وفاة الأم.

- إصابة الأم بالفشل الكلوي.

- إصابة الأم بالفشل الكبدي.

- مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

- إصابة الأم بمرض الإيدز.

- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

* المجموعة الثانية: وتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتشمل:

- الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).

- تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.

* المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.

أسباب قرار تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية ومن بينها قواعد وإجراءات صرف الألبان شبيهة لبن الأم؛ للحفاظ على الصحة العامة، وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث.

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

وأضاف: "الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل ومساعدته على تعزيز مناعته الذاتية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض".

اقرأ أيضًا:

قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة

الصحة تكشف أسباب تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال: الرضاعة الطبيعية "الأمثل"

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف كل 5 سنوات