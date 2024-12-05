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نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد الواحد الأحد بالعاشر من رمضان

02:51 م الخميس 05 ديسمبر 2024

صلاة الجمعة ارشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الواحد الأحد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

خطيب الجمعة من مسجد الواحد الأحد

ويلقي الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، خطبة الجمعة غدا بعنوان ""لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، ويتلو القرآن القارئ الشيخ عبدالناصر حرك.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو " "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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