محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد "زراعة النواب".. والحصري: الأمن الغذائي أهم عناصر الأمن القومي

اختتام دورة إعداد باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة بجامعة الأزهر

كتب- نشأت علي:

واصل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب، زيارته الميدانية لعدد من المحافظات حيث التقى الوفد باللواء علاء عبدالمعطي بمحافظة كفر الشيخ، وخلال اللقاء رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد البرلماني، قائلًا: إن الزراعة والصيد أبرز أنشطة المحافظة ونحن منفتحون على كل ما يخص الزراعه ونبادر بحل كافة المشكلات وتذليل العقبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على التعاون مع نواب المحافظة من أجل حل كافة المشكلات، مؤكدًا أن رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات، خاصة أن الزراعة من أهم قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تأثرت بهذه الأزمة ولكنها تواجه الأزمة من خلال الحلول غير التقليدية وتذليل العقبات.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني، إن أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة و نجحوا في علاج مشكلات التربة ويعملون بالنشاط الزراعى كل مكان وهم زراع مهرة متواجدين بأنشطة زراعية في كل المحافظات بل وانتقل نشاطهم إلى بعض الدول الإفريقية.

وأكد "الحصري"، أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي، منذ بداية عهده يهتم بالزراعة وبدأ مشروعات قومية بقطاع الزراعة من أجل إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية لأول مرة في تاريخ مصر إلى نحو 10 ملايين فدان.

وتابع: "الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصري إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكان الكبيرة".

وأوضح "الحصرى"، بكلمته خلال اللقاء أن الدولة أيضًا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من 9.2 مليار دولار وهناك سعي عام للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأشاد "الحصري"، بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا والذى يساعد على زيادة الصادرات إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة.

وشدد على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومي المصري.

وأكد على أهمية وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى إليه الدولة وأن يكون معلن بشكل كافي وبالفعل تم زيادة أسعار المحاصيل حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا أعلى من السعر العالمي وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالميًا بينما الدولة تدفع 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي.

وتابع أن هدف الدولة المصرية بكل أجهزتها وكذلك النواب هو إرضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته ومشروع حياة كريمة وهو من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم هدفه تحسين معيشة المواطن في الريف المصري.

ويضم الوفد البرلماني كل من النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل عبدالوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبدالقوي، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلى نواب كفر الشيخ، النائب عبدالحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودي والنائب يونس عبدالرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنباري، بالإضافة إلى يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هاني حجازي رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.

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