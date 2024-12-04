لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مدبولي" يكشف عن محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

04:22 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المحافظات المقرر أن تُطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل ستشمل 5 محافظات وهي: دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا، موضحًا أن تكلفة المرحلة الثانية للمشروع 115 مليار جنيه سيتم توفير نفقاتها على مدار 3 سنوات.

الدكتور مصطفى مدبولي محافظات المرحلة الثانية التأمين الصحي الشامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالأرقام.. رئيس الوزراء يرد على شائعات إهمال الدولة القطاع الصحي

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء: الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة الأيام المقبلة
عاجل| إحالة أوراق سفاح السيدات بالغربية إلى مفتي الجمهورية
رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط