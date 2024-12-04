"مدبولي" يكشف عن محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المحافظات المقرر أن تُطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل ستشمل 5 محافظات وهي: دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا، موضحًا أن تكلفة المرحلة الثانية للمشروع 115 مليار جنيه سيتم توفير نفقاتها على مدار 3 سنوات.