أحدث صور من داخل محطات وأنفاق الخط الرابع للمترو

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الجوية الحديثة، لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 19 كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يعبر المسار أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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