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بالصور.. أجواء استثنائية في القاهرة احتفالًا بـ 2025: زحام وأضواء مبهرة وتسوق

10:39 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    أجواء خاصة للاحتفال بالعام الجديد في أكتوبر (3)
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تصوير - محمد معروف:

شهدت العديد من مناطق القاهرة الكبرى، زحاما للاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تجمع المصريون من مختلف الأعمار للاحتفال بالعام الجديد وسط أجواء من البهجة والأنشطة الترفيهية التي أضفت سحرًا خاصًا على احتفالاتهم.

في مولات أكتوبر، تميزت الاحتفالات بعروض ضوء مبهرة على واجهات المولات، وفعاليات ترفيهية للأطفال، فضلًا عن تقديم العديد من العروض الترويجية للمتسوقين الذين وجدوا الفرصة مثالية للاستفادة من الخصومات على منتجات متنوعة.

وفي منطقة مصر الجديدة، جرى تزيين الواجهات بالأنوار والزينة الخاصة برأس السنة، وسط إقبال كبير من المواطنين بالشوارع والمحال التجارية.

تستمر الاحتفالات في المولات حتى الساعات الأولى من العام الجديد 2025.

القاهرة الكبرى رأس السنة احتفالات العام الجديد 2025 العام الجديد
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