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فريدة الشوباشي تدعو المصريين للمشاركة في تأسيس حزب الجبهة الوطنية

08:48 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

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كتب- محمد شاكر:

دعت الكاتبة فريدة الشوباشي المصريين إلى الانضمام إلى حزب الجبهة الوطنية الذي جرى تدشينه أمس الإثنين.

وقالت الشوباشي: "بصفتي عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أدعو كافة أبناء الشعب المصري للمشاركة في تأسيس الحزب تحت شعار 'مصر للجميع'".

كما نشرت الشوباشي نموذج توكيل تأسيس الحزب لرئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذي يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أي كيان سياسي.

وشهد عدد من المحافظات توافدًا من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون للتسجيل والمشاركة في استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

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فريدة الشوباشي حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار الدستور المصري
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